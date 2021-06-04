İzmir'de Jandarma SAK Timi denizde atık topladı

Bu görevin dışında özel günlerin değerini anlatabilmek için Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile çevre etkinliğe katıldıklarını ifade eden Özgür, şunları kaydetti:

"5 Haziran Çevre Günü dolayısıyla farkındalık oluşturmaya çalıştık. Vatandaşlarımıza da örnek olmak istedik. Umarım onlar da bizden görerek bu faaliyetin devamını getiriler. Sudan, araba lastiği, plastik, cam şişe, sandalye ve çok sayıda atık çıkarıldı. Elimizden geldiği kadar denizimizi, doğamızı ve çevremizi temizleyerek gelecek nesillere örnek olmaya çalışıyoruz. Halkımızdan da çevre konusuna duyarlı olmalarını bekliyoruz. Hani derler ya 'aslan yattığı yerden belli olur', işte öyle. Burası onların yaşadığı bölge."

