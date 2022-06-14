İzmir'de jandarma teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü kutlandı

İZMİR (AA) - İzmir'de jandarma teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

İl Jandarma Komutanlığı yerleşkesindeki tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Enstrümantal müzik dinletisinin sunulduğu törende halk oyunları ekibi de dans gösterisi yaptı.

Vali Yavuz Selim Köşger, konuşmasında, jandarmanın yeni bir konseptle vatandaşıyla, milletiyle iç içe omuz omuza daha yoğun ilişkilerle milletin hizmetinde, emrinde olduğunu gösteren safhaya geçtiğini söyledi.

Jandarmanın suçun önlenmesi ve suç işlendikten sonra suçlunun yakalanması görevini ifa ettiğini dile getiren Köşger, "Suçun önlenmesi boyutuyla mülki idarenin emrinde, suç işlenmesi sonrasında da hukukun, adliyenin, adaletin emrinde. Omuz omuza onlarla birlikte vazife yapıyorlar." diye konuştu.

Köşger, jandarma ve emniyetin suç ve suçluyla mücadelesinin yanında vatan savunmasında da görev yaptığını belirterek şunları kaydetti:

"Bizim coğrafyamızdan kaynaklanan, suçun önlenmesi ve suçlunun yakalanması kolluk vazifesinin yanında bu vatana dikilen gözler sebebiyle bu vatanı bölmeye, parçalamaya çalışan hain emeller peşinde koşanlar sebebiyle jandarmamızın da emniyetimizin de bunları aşan, bunların üzerinde son kırk yıldır başka vazifeleri var. Bu uğurda çok bedeller ödendi, çok şehitler verildi. Ülkemiz dimdik ayakta duruyorsa, birliğimiz beraberliğimiz devam ediyorsa, al yıldızlı bayrağımız gökte de dalgalanmaya devam ediyorsa, bu ezanlar susmamışsa fedakar jandarmamızın, emniyetimizin ve silahlı kuvvetlerimizin sayesindedir."

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay da jandarma teşkilatının 183. yıl dönümünü gururla kutlamanın heyecanını duyduğunu ifade etti.

Atabay, jandarmanın Türk milletinin sonsuz güvenine mazhar olmayı başardığını belirterek "Jandarma kurulduğu günden bu yana günlük yaşamın her anında, ülkenin her noktasında, gece gündüz, sıcak soğuk, yağmur çamur demeden halkın hizmetinde olmuş, bundan sonra da olmaya devam edecektir." dedi.

