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İzmir'de jandarmadan drone destekli uyuşturucu operasyonu

İZMİR HABERLERİ  | 20.08.2020 14:30 | Son Güncelleme

İzmir'de jandarmadan drone destekli uyuşturucu operasyonu

İZMİR (AA) - İzmir'in Kiraz ilçesinde jandarma ekiplerinin drone destekli uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.A'nın Umurlu Mahallesi'ndeki evinde ve bahçesinde uyuşturucu madde bulundurulduğu bilgisine ulaştı.

Operasyonda, drone ile evin bahçesinde tespit edilen 70 kök kenevir bitkisi, evde ise 4 kilogram 576 gram kubar esrar ele geçirildi. Ayrıca evde yarı otomatik av tüfeği, kuru sıkı tabanca ve hassas terazi bulundu.

Operasyonda, ev sahibi A.A. ile uyuşturucu maddeyle ilgisi olduğu belirlenen Z.A, A.A. ve Y.A. gözaltına alındı.

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