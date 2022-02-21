İzmir'de kaçak akaryakıt imalathanesine düzenlenen operasyonda 3 kişi yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde imalathaneye dönüştürülen depoya düzenlenen operasyonda 26,5 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Kemalpaşa'da depo olarak kiralanan iş yerinde kaçak akaryakıt imal edildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Polis ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından kaçak imalathaneye baskın düzenledi.

Yapılan aramada 26,5 ton kaçak akaryakıt ürünü ele geçirildi.

Adreste bulunan İ.Ç, Ö.D. ve M.M. gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında Kaçakçılık Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.



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