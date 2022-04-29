İzmir'de kaçak akaryakıt üretiminde kullanılan 2 bin 500 litre atık yağ ele geçirildi

​​​​​​​İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde kaçak akaryakıt üretiminde kullanılan 2 bin 500 litre atık yağ ve aktarım düzeneği ele geçirildi.

Ödemiş Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Umurbey Mahallesi Millet Caddesi'nde şüphe üzerine bir minibüsü durdurdu.

Minibüste yapılan aramada, 2 bin 500 litre atık yağ ile akaryakıt aktarım düzeneği bulundu.

Araçtaki K.G. ile H.H.T. polis ekiplerince gözaltına alındı.



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