YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmir'de kaçak deniz patlıcanı avlayan 5 kişiye para cezası kesildi

İzmir'de kaçak deniz patlıcanı avlayan 5 kişiye para cezası kesildi

06.01.2022 14:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de kaçak deniz patlıcanı avlayan 5 kişiye para cezası kesildi

İZMİR (AA) - İzmir'in Urla ilçesinde kaçak avlandığı tespit edilen 145 kilogram deniz patlıcanı ele geçirildi, 5 kişiye 37 bin 145 lira idari para cezası uygulandı.

Karantina Adası'nın doğu kısmında, yasak olmasına rağmen dalış yapanlar olduğu ihbarı üzerine harekete geçen Urla Deniz Limanı Büro Amirliği ekipleri, 4 kişinin kaçak avladığı 120 kilogram deniz patlıcanı ele geçirdi.

Yine İskele Mahallesi sahilinde gece fenerle dalış yapan bir kişinin avladığı 25 kilogram deniz patlıcanına el konuldu.

Kaçak avlandıkları belirlenen 5 kişiye 37 bin 145 bin lira ceza kesildi.

Ele geçirilen deniz patlıcanları doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

Öte yandan 1. derece sit alanında dalış yapan kişiler hakkında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından da işlem başlatılacağı öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu da oldu! Parmağına taktı, soluğu hastanede aldıBu da oldu! Parmağına taktı, soluğu hastanede aldı
Yürek yakan anlar! Oğlunu görünce yıkıldıYürek yakan anlar! Oğlunu görünce yıkıldı
Lösemi tedavisi için geliştirdiği çalışmasıyla Türkiye'yi temsil edecekLösemi tedavisi için geliştirdiği çalışmasıyla Türkiye'yi temsil edecek
Anahtar Kelimeler:
Ceza

İzmir Namaz Vakitleri 8 Ocak Cumartesi

İmsak
06:55
Sabah
08:22
Öğle
13:23
İkindi
15:53
Akşam
18:14
Yatsı
19:36

İzmir Nöbetçi Eczaneler 8 Ocak Cumartesi

Bilgin Eczanesi
Aliaga
Yazal Eczanesi
Aliaga
Yeni Öykü Eczanesi
Balcova
Yeni Umut Eczanesi
Balcova
Karabenek Eczanesi
Bayindir
İlknur Coşkun Eczanesi
Bayrakli
Güvercin Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Trabzonspor'dan Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Gevrek'e geçmiş olsun mesajı

Trabzonspor'dan Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Gevrek'e geçmiş olsun mesajı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Denizli'de sokakta yürürken bıçaklanan çocuk ağır yaralandı

Denizli'de sokakta yürürken bıçaklanan çocuk ağır yaralandı

Antalya’da kayıp olarak aranan oto tamircisinin cesedi bulundu

Antalya’da kayıp olarak aranan oto tamircisinin cesedi bulundu

Yeni Malatyaspor'da genel kaptanlığa Damir İbric getirildi

Yeni Malatyaspor'da genel kaptanlığa Damir İbric getirildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.