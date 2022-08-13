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  4. İzmir'de kaçak içki imalathanesine düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı

İzmir'de kaçak içki imalathanesine düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı

13.08.2022 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sahte içki yapımında kullanılan 25 ton etil alkol ile makine ve malzemeler ele geçirildi

İZMİR (AA) - İzmir'in Torbalı ilçesinde sahte içki üretilen imalathaneye düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki bir iş yerinde sahte içki üretildiği bilgisine ulaştı.

Düzenlenen operasyonda, 25 ton kaçak etil alkol, kaynaştırma kazanı, toplam 21 ton kapasiteli 7 plastik tank, 1649 adet 5 litrelik bidon, 1500 plastik bidon kapağı, paketlemede kullanılan makine ve malzemeler ele geçirildi.

Operasyon kapsamında M.T, G.B. ve T.C. gözaltına alındı.

Ele geçirilen makine ve malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 2 milyon lira olduğu belirtildi.

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Torbalı sahte içki etil alkol

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