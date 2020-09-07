İzmir'de kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi Tütün Mamulleri ve Alkollü İçki Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri, İzmir'de faaliyet gösteren ve yasal nargile üretimi yapan bir fabrikada sahte nargile tütünü bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerce fabrikaya düzenlenen operasyonda, 76 bin 570 paket bandrolsüz ve sahte bandrollü nargile tütünü ele geçirildi.

Gözaltına alınan Y.K. ve H.K'nin emniyette işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

