YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmir'de kafede çıkan yangın hasara neden oldu

İzmir'de kafede çıkan yangın hasara neden oldu

İZMİR HABERLERİ  | 29.09.2020 15:49 | Son Güncelleme

Çıkan dumanların görüş mesafesini düşürdüğü bölgede iki trafik kazası meydana geldi

İZMİR (AA) - İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki bir kafede çıkan yangın hasara yola açtı.

İzmir Büyükşehir Belediyesince işletilen Yasemin Kafe'nin bacasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Müşteriler tahliye edilirken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına müdahale eden ekipler, tüp patlaması ihtimaline karşı çevredekileri uzaklaştırdı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, kafenin çatısında hasara yol açtı.

Dumanların çevrede görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle kafenin yakınındaki yolda, iki hasarlı trafik kazası meydana geldi.

Bir süreliğine yolu trafiğe kapayan polis, helikopterle havadan da trafik düzenlemesi yaptı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Üstsüz poz olay yarattı! Üstsüz poz olay yarattı!
İzmir'de panik anları! Kötü haber geldiİzmir'de panik anları! Kötü haber geldi
En Çok Okunan Yerel Haberler
Başkan Sayan’ın büyük projesi hayat buluyor
Başkan Sayan’ın büyük projesi hayat buluyor
Manisa’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
Manisa’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
Jandarma uygulamasında 12 silah ve 1 çalıntı araç yakaladı
Jandarma uygulamasında 12 silah ve 1 çalıntı araç yakaladı
İzmir'de bir erkek tartıştığı kadını bıçakla yaraladı
İzmir'de bir erkek tartıştığı kadını bıçakla yaraladı
Yeni Malatyaspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı
Yeni Malatyaspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı
Dağda mahsur kalan vatandaşı AFAD ekipleri kurtardı
Dağda mahsur kalan vatandaşı AFAD ekipleri kurtardı

İzmir Namaz Vakitleri 29 Eylül Salı

İmsak
05:37
Sabah
06:58
Öğle
13:07
İkindi
16:27
Akşam
19:05
Yatsı
20:21

İzmir Nöbetçi Eczaneler29 Eylül Salı

Gültekin Eczanesi
Aliaga
Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Eyüp Sabri Eczanesi
Balcova
Sevgül Eczanesi
Balcova
Okur Eczanesi
Bayindir
Nil Eczanesi
Bayrakli
Yeni Gözde Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Göztepe, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Göztepe, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Çeşme'deki 5 işletmeye 15 gün kapatma cezası
Çeşme'deki 5 işletmeye 15 gün kapatma cezası
Sosyal medya bu olayı konuşmuştu! Yeni iddia
Sosyal medya bu olayı konuşmuştu! Yeni iddia
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.