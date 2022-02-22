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İzmir'de kamyonetin çarptığı belediye çalışanı hayatını kaybetti

22.02.2022 19:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de kamyonetin çarptığı belediye çalışanı hayatını kaybetti

İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde belediye personeli, kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, L.D. ( 57) yönetimindeki 45 YA 1015 plakalı kamyonet, Ovakent Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Ödemiş Belediyesi personeli Halil Kapan'a (27) çarptı.

Olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Kapan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaza yerinden ayrılan kamyonet sürücüsü L.D. Ödemiş İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaza yeri kamera kayıtlarının incelenmesinden sonra yakalandı.

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