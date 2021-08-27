YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmir'de kamyonun çarptığı kadın hayatını kaybetti

İzmir'de kamyonun çarptığı kadın hayatını kaybetti

27.08.2021 15:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de kamyonun çarptığı kadın hayatını kaybetti

İZMİR (AA) - İzmir'in Balçova ilçesinde hafriyat kamyonunun çarptığı kadın yaşamını yitirdi.

Korutürk Mahallesi'nde G.K. idaresindeki hafriyat kamyonu, yolun karşısına geçmeye çalışan Hatice Taşbaş'a (71) çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Taşbaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kamyon sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dehşet saçmaya giderken dehşeti yaşadı!Dehşet saçmaya giderken dehşeti yaşadı!
Ülkeyi ayağa kaldıran olay! Yüzlerce erkeğin cinsel saldırısına uğradıÜlkeyi ayağa kaldıran olay! Yüzlerce erkeğin cinsel saldırısına uğradı
Futbol: Süper LigFutbol: Süper Lig

İzmir Namaz Vakitleri 29 Ağustos Pazar

İmsak
05:04
Sabah
06:31
Öğle
13:17
İkindi
16:58
Akşam
19:54
Yatsı
21:15

İzmir Nöbetçi Eczaneler29 Ağustos Pazar

Esenler Eczanesi
Aliaga
Esenler Eczanesi
Aliaga
Esenler Eczanesi
Balcova
Esenler Eczanesi
Balcova
Esenler Eczanesi
Bayindir
Esenler Eczanesi
Bayrakli
Esenler Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Çaykur Rizespor, Demokratik Kongolu futbolcu Yannick Bolasie'yi kadrosuna kattı

Çaykur Rizespor, Demokratik Kongolu futbolcu Yannick Bolasie'yi kadrosuna kattı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Kayserispor Teknik Direktörü Karaman: "Hedefimiz Kayseri'nin futbolda, sportif anlamda en iyi yere gelmesi"

Kayserispor Teknik Direktörü Karaman: "Hedefimiz Kayseri'nin futbolda, sportif anlamda en iyi yere gelmesi"

Nasdaq borsasında halka açılan ilk Türk şirketi Hepsiburada'nın kurucusu Doğan'dan Erdoğan’a teşekkür ziyareti

Nasdaq borsasında halka açılan ilk Türk şirketi Hepsiburada'nın kurucusu Doğan'dan Erdoğan’a teşekkür ziyareti

Konyaspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Konyaspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.