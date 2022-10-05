İzmir'de kamyonun çarptığı motosikletin sürücüsü öldü

İZMİR (AA) - İzmir'in Buca ilçesinde kamyonun çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Belenbaşı Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde seyreden M.E.Ç. (47) idaresindeki 35 NH 410 plakalı kamyon, İsmail Topal'ın (56) kullandığı motosiklete arkadan çarptı.

Motosiklet sürücüsü, çarpmanın etkisiyle savruldu.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri sürücü Topal'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kamyon sürücüsü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.



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