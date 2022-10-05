YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmir'de kamyonun çarptığı motosikletin sürücüsü öldü

İzmir'de kamyonun çarptığı motosikletin sürücüsü öldü

05.10.2022 17:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de kamyonun çarptığı motosikletin sürücüsü öldü

İZMİR (AA) - İzmir'in Buca ilçesinde kamyonun çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Belenbaşı Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde seyreden M.E.Ç. (47) idaresindeki 35 NH 410 plakalı kamyon, İsmail Topal'ın (56) kullandığı motosiklete arkadan çarptı.

Motosiklet sürücüsü, çarpmanın etkisiyle savruldu.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri sürücü Topal'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kamyon sürücüsü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
AK Partili Sürekli'den İzmir Büyükşehir Belediyesine "kötü koku" eleştirisiAK Partili Sürekli'den İzmir Büyükşehir Belediyesine "kötü koku" eleştirisi
Arkadaşıyla şakalaşırken çarptığı market kapı camı karnına batan genç öldüArkadaşıyla şakalaşırken çarptığı market kapı camı karnına batan genç öldü
Samsunspor'un hedefi galibiyet serisi yakalamakSamsunspor'un hedefi galibiyet serisi yakalamak
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Buca motosiklet sürücüsü

İzmir Namaz Vakitleri 5 Ekim Çarşamba

İmsak
05:43
Sabah
07:04
Öğle
13:05
İkindi
16:21
Akşam
18:57
Yatsı
20:12
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Doktor yüzü görmek istemiyorsanız hafta bir tüketin

Doktor yüzü görmek istemiyorsanız hafta bir tüketin

Trump'a dair ilginç detaylar: Tuvaletleri bile tıkamış!

Trump'a dair ilginç detaylar: Tuvaletleri bile tıkamış!

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Kendisi 1.2, sevgilisi 2 metre! Merak konusu: Cinsel hayatları

Kendisi 1.2, sevgilisi 2 metre! Merak konusu: Cinsel hayatları

Nükleer saldırı tehdidi harekete geçirdi! Böyle hazırlanıyorlar

Nükleer saldırı tehdidi harekete geçirdi! Böyle hazırlanıyorlar

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.