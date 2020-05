İzmir’de kan stokları kritik seviyenin altına düştü

"Stokta kan yok"

Kan stoklarının tükenme nedeninin Covid-19 endişesiyle insanların dışarı çıkmaması ve bağışıklığı düşer korkusuyla kan bağışından kendisini uzak tutması olduğunu belirten Gök, "Şu an İzmir’de kan stokumuz 250 ünite. Normalde İzmir’de günlük 600 ünite kan toplanırken, şu an 200 ünite kan toplanıyor. Ege Bölgesi’nde de günlük bin 200 ünite toplanırken, şu an 400 ünite toplanıyor. Stok açısından Türkiye genelinde Ege Bölgesi, İstanbul’dan sonra ikinci sırada. Ancak bölgesel nüfusa oranla kan bağış oranına baktığımızda ise 1. sırada Ege Bölgesi var. İzmir’de sırasıyla en çok Konak, Karşıyaka, Karabağlar, Buca ve Aliağa’da kan bağışı toplanıyor. Covid-19 öncesi Ege Bölgesi’nde bin 200 ünite kan toplanıp İzmir, Manisa, Aydın illerinde sorumlu olduğumuz 94 hastanenin günlük talebi olan bin 200 ünite kan taleplerini karşılıyorduk. Şimdi ise 600 ünite talebin 400 ünitesini ancak karşılayabiliyoruz. Her geçen gün normalleşmeye bağlı talepler artmaktadır ama stokta kan yoktur. 14 yıl sonra ilk defa hasta yakınlarından kan bağışı istemek zorunda kaldık" dedi.