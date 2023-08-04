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İzmir’de kanser teşhisi karıştı iddiası: Soruşturma başlatıldı

04.08.2023 07:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’de özel bir laboratuvarın kanser teşhisi koyduğu kadının, kemoterapi tedavisine başlamasından sonra laboratuvarın raporları karıştırdığı iddiasına üzerine İzmir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından idari soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, İl Sağlık Müdürlüğü, İzmir’de bir kadının göğsündeki kitleden alınan örneğin özel bir laboratuvarda kanser teşhisi konması ve kadının İstanbul’daki bir hastanede kemoterapi tedavisine başladıktan sonra, laboratuvarın raporları karıştırdığı iddiası üzerine inceleme başlattı.

Öte yandan, raporların karıştığı ve kanser olmadığı öğrenilen kadının ailesi, kızlarının gereksiz yere kemoterapi tedavisi almasına ilişkin özel laboratuvar hakkında suç duyurusunda bulundu.

Başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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