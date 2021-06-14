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İzmir'de karaya vuran çizgili yunus öldü

14.06.2021 12:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği Başkanı Bahattin Sürücü: - "Plastik şüphesiyle kontrol edildiğinde yunusun karnından 89 santimetre büyüklüğünde bir yavru çıkarıldı. Yunusun hamile olduğu anlaşıldı"

İZMİR (AA) - İzmir'in Selçuk ilçesindeki Pamucak sahiline vuran çizgili yunus, kamu kurumları ve doğaseverlerin çabasına rağmen kurtarılamadı.

Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, yaptığı açıklamada, 12 Haziran'da Pamucak sahilinde kıyıya yanaşan çizgili yunusun (Stenella Coeruleoalba) denizdeki vatandaşlarca açığa doğru uzaklaştırılmaya çalışıldığını belirtti.

İhbar üzerine Selçuk İlçe Tarım Müdürlüğü, İlçe Belediyesi Veterineri, haybulans ve jandarma ekipleriyle olay yerine geçtiklerini aktaran Sürücü, "Antik liman önündeki iskelenin altına giren yunus, bulanık denizde kayalara çarparak bazı yaralar almış. İskelenin altından çıkarılan yunus, Sahil Güvenlik Komutanlığı botuna alınarak derin sulara götürüldü. Burada denize bırakıldı. Ancak akşam saatlerinde tekrar geldiği ve kıyıda yüzdüğü tespit edildi." açıklamasında bulundu.

Dün sabah yunusun karaya vurduğunu ve öldüğünü tespit ettiklerini anlatan Sürücü, şunları kaydetti:

"2 metre 25 santimetre boyundaki yunustan doku örnekleri alındı. Dün kısıtlama olması nedeniyle üniversitenin Veterinerlik Fakültesi kapalı olduğundan hayvana nekropsi yapılamadı. Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'ndaki deniz canlılarının gömüldüğü alana getirildi. Plastik şüphesiyle kontrol edildiğinde yunusun karnından 89 santimetre büyüklüğünde bir yavru çıkarıldı. Yunusun hamile olduğu anlaşıldı. Yaklaşık 12 ay süren hamilelik döneminin sonlarına yaklaşan yunus ve yavrusu ne yazık ki hayatını kaybetti."

- İlk müdahalenin önemi

Çizgili yunusların ılıman iklim sevdiğini, bir sorunları yoksa kıyaya yanaşmadıklarını kaydeden Sürücü, bu tür durumlarda yapılması gerekenler hakkında şu bilgileri verdi:

"Yunusları denize doğru itmek yerine kıyıdaki sığlıkta üzerine ıslak bir havlu koyarak görevlilerin gelmesini beklemek daha doğru olacaktır. Ancak bu tür vakalar önemli sorun olmaktadır. Çünkü deniz memelileri için bir rehabilitasyon merkezi ne yazık ki yok. Deniz içinde de müdahale şansı çok az. Belki böyle bir merkez olsaydı, yunus denizden alınarak havuza konulup doğum için yardım edilebilirdi. Bu tür vakalarda taşımada kullanılmak üzere şişme yataklar ve geçici rehabilitasyon için portatif havuz projesinin hayata geçirilmesiyle ilgili Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'le görüşeceğiz."

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