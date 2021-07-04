İzmir'de kavga ettiği kişiyi öldürdüğü iddiasıyla aranan şüpheli yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Foça ilçesinde bir kişiyi kafasına demir profille vurarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Küçükdeniz Sahil Sokağı'nda Hüseyin Demirci'nin (30) öldürülmesiyle ilgili geniş çaplı araştırma başlattı.

Şüpheli H.S'nin (22) Menderes ilçesinde saklandığını belirleyen polis, zanlıyı yakaladı.

Küçükdeniz Sahil Sokağı'nda 2 Temmuz'da Hüseyin Demirci ile kavga eden H.S, Demirci'nin kafasına demir profille vurup kaçmış, Demirci olay yerinde hayatını kaybetmiş, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatılmıştı.



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