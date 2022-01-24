İzmir'de kayıp olarak aranan kişinin cesedi bulundu

İZMİR (AA) - İzmir’in Ödemiş ilçesinde 18 Aralık'tan bu yana haber alınamayan 58 yaşındaki kişinin cesedi, dere yatağında bulundu.

Zafer Mahallesi'ndeki Atatürk Caddesi yolu üzerindeki Hulusi Uçaçelik Anadolu Lisesi yanında bulunan dere yatağında ceset gören çevre sakinleri, durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, cesedin 18 Aralık'ta kayıp başvurusunda bulunulan Mustafa Pek'e ait olduğunu tespit etti.

Cenaze, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.



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