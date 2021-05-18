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İzmir'de kazazedeye müdahale ederken darbedilen sağlık çalışanları suç duyurusunda bulundu

18.05.2021 17:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de kazazedeye müdahale ederken darbedilen sağlık çalışanları suç duyurusunda bulundu

İZMİR (AA) - İzmir'de kazazedeye müdahale ederken darbedilen 112 Acil Sağlık ambulansında görevli 2 sağlık çalışanı, şüpheliler hakkında savcılığa başvurdu.

Alınan bilgiye göre, Bornova ilçesinde 112 Acil Sağlık ambulansında görevli sağlık çalışanları, bir otomobilin çarpması sonucu yaralanan kişiye müdahale ederken, çevredekilere uzaklaşmaları konusunda uyarıda bulundu.

Çevredekilerle başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Paramedik E.D. ile hemşire S.İ, darbedildi. Kavganın yatışmasının ardından sağlık çalışanları, kazazedeyi Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.

S.İ. ile E.D, Ege Üniversitesi Hastanesinden darp raporu aldı. Sağlık çalışanları, daha sonra kimliği henüz bilenmeyen şüpheliler hakkında Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulundu.

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