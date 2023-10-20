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İzmir'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 52 hükümlü yakalandı

20.10.2023 07:27 | Son Güncelleme:
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İzmir'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 52 hükümlü cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Motosikletli Polis ve Güven Timleri Büro Amirlikleri, 9-15 Ekim'de kent genelinde asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

Ekipler, çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 158 kişinin yanı sıra 185 yoklama kaçağını yakaladı.

Yakalananların arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 52 hükümlü cezaevine gönderildi.

Denetimlerde 18 ruhsatsız tabanca, 6 ruhsatsız tüfek, 3 kurusıkı tabanca, 5 bin 872 uyuşturucu hap, 471,52 gram uyuşturucu, 9 çalıntı motosiklet, 4 şasi ve motor numarası kazınmış motosiklet ile 5 çalıntı cep telefonu ele geçirildi.

Ayrıca Bornova ilçesinde şüphe üzerine durdurulan yabancı plakalı araçta 5 bin 400 sentetik hap bulundu, gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
İzmir hükümlü asayiş

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