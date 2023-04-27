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İzmir'de kıraathaneye düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin 4 şüpheli tutuklandı

27.04.2023 13:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı kıraathanedeki silahlı saldırıya ilişkin adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesinde, Gümüşpala Mahallesi 7020 Sokak'ta bulunan kıraathanedeki silahlı saldırıya ilişkin yakalanan ve işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden M.D.Ç, Ş.A, C.K. ve O.G. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelilerden C.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen iki kişiden biri olan C.K'nin kardeşine ait otomobilin kurşunlanması olayına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan R.Ç.B. ve O.D. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

OLAY

Gümüşpala Mahallesi 7020 Sokak'taki kıraathaneye 22 Nisan'da silahlı saldırı düzenlenmiş, saldırıda Mustafa Er (29) hayatını kaybetmiş, 5 kişi yaralanmıştı.

Olaya ilişkin silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen C.K. ile M.D.Ç, Selçuk ilçesinde yakalanmıştı. Şüphelilere suç işlemede yardım ettiği öne sürülen 6 kişi de soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerin Aydın'ın Kuşadası ilçesinde irtibat kurdukları göçmen kaçakçıları aracılığıyla yasa dışı yolla yurt dışına kaçmaya çalıştıkları iddia edilmişti.

Operasyonda 4 tabanca, 31 fişek ile kasatura ele geçirilmişti. Şüphelilerden 3'ü emniyetteki işlemin ardından serbest bırakılmıştı.

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Bayraklı silahlı saldırı Kıraathane

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