İzmir'de kış ve ilkbahar yağışları barajlara "can suyu" oldu

İZMİR (AA) - HALİL FİDAN - Sonbaharın kurak geçtiği İzmir'de kış ve ilkbaharda özellikle kıyı kesimlerde etkili olan yağışlar sayesinde barajlardaki doluluk oranı arttı.

Devlet Su İşleri (DSİ) 2. Bölge Müdürü Birol Çınar, AA muhabirine, İzmir için doluluk oranını takip ettikleri barajların su seviyelerinin genel olarak iyi durumda olduğunu ve özellikle kıyı Ege'ye düşen yağışların bunda etkili olduğunu belirtti.

Kentteki sadece bir barajda su seviyesinin geçen yıla göre çok düştüğünü ifade eden Çınar, "İzmir'de çevrim içi olarak anlık takip ettiğimiz 13 baraj ve gölet var. Bunların şu anda ortalama doluluk oranı yüzde 54. Geçen yıl aynı dönemde doluluk seviyesi yüzde 56'ydı. Yani geçen yılla yaklaşık aynı seviyede. Tabii bu ortalama doluluk, burada seviyesi en kötü olan depolamamız ne yazık ki Beydağı Barajı. Onun dışındaki barajlarda doluluk oranı hemen hemen geçen seneki seviyelerde." diye konuştu.

- Su sıkıntısı olan yerlerle ilgili önlem alındı

Birol Çınar su sıkıntısı olan yerlerle ilgili de gerekli önlemleri aldıklarını vurgulayarak şöyle devam etti: