İzmir'de kısıtlamasız ilk cumartesi günü sahillerde yoğunluk oluştu

İZMİR (AA) - İzmir'de sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı ilk cumartesi gününde çok sayıda kişi kendini sahile atıp, deniz kenarında yürüyüş yaptı.

Kademeli normalleşme takvimi kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırıldığı cumartesi gününde vatandaşlar, erken saatlerden itibaren sahil kenarlarına ve parklara geldi. Deniz kenarında vakit geçiren vatandaşlar, güzel havanın tadını çıkardı.

Sahilde yürüyüş yapanlardan Abdullah Yıldırım, AA muhabirine, uzun zaman sonra hafta sonu sokağa çıkmaktan ötürü mutlu olduğunu söyledi.

Manisa'da ikamet ettiğini ve hafta sonları İzmir'e geldiğini belirten Yıldırım, "Manisa'da deniz olmadığı için bizim burası hafta sonları uğrak yerimiz. Nefes aldığımız yer. İple çekiyorduk. Kapanmanın ardından kendimizi burada bulduk. Ailecek geziyoruz." dedi.

Ailesiyle sahilde yürüyüş yapan aileler de çocuklarının evde sıkıldığını, güzel havada fırsat bulmuşken gezmek istediklerini bildirdi.

