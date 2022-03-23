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İzmir'de kızına cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen sanığa 78 yıl 9 ay hapis cezası

23.03.2022 13:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de kızına cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen sanığa 78 yıl 9 ay hapis cezası

İZMİR (AA) - İzmir'de kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan sanığa 78 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

İzmir 12. Ağır Ceza Mahkemesinde dün görülen duruşmaya tutuklu sanık Ü.Ö, taraf avukatları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ile müşteki anne D.Ö. ve aile yakınları katıldı.

Tanıkların dinlenmesinin ardından sanık Ü.Ö, üzerine atılı suçları işlemediğini ve kendisine iftira atıldığını öne sürdü.

Mahkeme heyeti, sanığın suç tarihinde 15 yaşını tamamlamamış E.Ö'ye karşı sabit olan eylemine uyan "nitelikli cinsel istismar" suçundan 20 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti.

Sanığın eylemini alt soyu olan kızına karşı gerçekleştirmiş olması nedeniyle cezanın artırılarak 30 yıla çıkarılmasına karar veren heyet, eylemin 15 yaşını tamamlamamış kişiye karşı cebir ve tehditle gerçekleştirilmesi nedeniyle de cezanın 45 yıla çıkarılmasını kararlaştırdı.

Heyet, eylemin farklı zamanlarda aynı suçu işleme kastıyla birden fazla gerçekleştirilmesi gerekçesiyle cezayı artırarak sanığı toplam 78 yıl 9 ay hapse mahkum etti. Heyet, cezada herhangi bir indirim uygulanmasına yer olmadığına da hükmetti.

- Olay

İzmir'in Gaziemir ilçesinde ailesiyle yaşayan E.Ö, babasının kendisine cinsel istismarda bulunduğunu annesine anlatması üzerine Ü.Ö. gözaltına alınmış, emniyetteki ifadesinde kızıyla birliktelik yaşadığını itiraf eden zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Hazırlanan iddianamede, öz kızına yönelik tehdit altında 9 yıl boyunca cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle sanığın, "12 yaşından küçük mağdurların cinsel istismarı" ve "Çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçlarından cezalandırılması talep edilmişti.

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