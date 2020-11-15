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İzmir'de KKTC'nin kuruluşunun 37. yıl dönümü kutlandı

İZMİR HABERLERİ  | 15.11.2020 13:39 | Son Güncelleme

İzmir'de KKTC'nin kuruluşunun 37. yıl dönümü kutlandı

İZMİR (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kuruluşunun 37. yıl dönümü İzmir'de kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen kuruluş yıl dönümü etkinliklerinde bu yıl, Kovid-19 salgını ve deprem felaketi nedeniyle sadece Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Vali Yardımcısı Fatih Kızıltoprak, Ege Ordusu Harekat Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Abdullah Katırcı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet İzmir Başkonsolosu Servet Başaran, Büyükşehir Belediye Başkanlığı temsilcileri, Dışişleri Bakanlığı İzmir temsilciliği yetkilileri, dernek ve üniversite temsilcileri ile gaziler katıldı.

KKTC İzmir Başkonsolosu Servet Başaran, yaptığı yazılı açıklamada, 15 Kasım 1983'te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne kavuşan Kıbrıs Türk halkının hiçbir haklı nedene dayanmayan ambargolar altında olmasına rağmen ticari, iktisadi, sosyal, kültürel ve siyasi alanlarda dünyadan kopmayarak gelişmesini sürdürdüğünü ifade etti.

Kıbrıs Türk halkının devletine ve geleceğine olan bu güveninin, anavatan Türkiye'nin hiçbir zaman esirgemediği maddi ve manevi desteği sayesinde teminat altına alındığını ifade eden Başaran, KKTC'nin Kıbrıs'ta adil ve kalıcı bir çözümü savunduğunu dile getirdi.

Başaran şunları kaydetti:

"Türkiye'nin de tam desteğiyle Kıbrıs Türk tarafı olarak ısrarla en kısa zamanda Kıbrıs'ta iki halkın cumhurbaşkanları arasında ucu açık olmayacak ve somut adımlar atılmasına olanak sağlayacak görüşmelerin yeniden başlamasını ve bir anlaşmaya varabilmek için son şans olarak görülen bu görüşmelerden artık bir neticeye varılmasını beklemekteyiz.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İzmir Başkonsolosluğu olarak Cumhuriyet'imizin 37. yıl dönümünü coşkuyla kutladığımız bu önemli günde, güçlü ve azimli halkımızın aydınlık geleceğe umutla bakmasında her zaman en büyük desteği aldığımız Türkiye Cumhuriyeti'ne, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, Kıbrıs Türk mücahidine ve gazilerimize sonsuz saygı ve minnetlerimizi sunar, vatan toprağını asil kanıyla sulamış, canlarını bu kutsal amaç uğruna gözlerini kırpmadan feda etmiş tüm şehitlerimizi, merhum Dr. Fazıl Küçük ve Rauf Raif Denktaş'ı rahmetle anarız."

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