İzmir'de KKTC'nin kuruluşunun 37. yıl dönümü kutlandı

Kıbrıs Türk halkının devletine ve geleceğine olan bu güveninin, anavatan Türkiye'nin hiçbir zaman esirgemediği maddi ve manevi desteği sayesinde teminat altına alındığını ifade eden Başaran, KKTC'nin Kıbrıs'ta adil ve kalıcı bir çözümü savunduğunu dile getirdi.

KKTC İzmir Başkonsolosu Servet Başaran, yaptığı yazılı açıklamada, 15 Kasım 1983'te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne kavuşan Kıbrıs Türk halkının hiçbir haklı nedene dayanmayan ambargolar altında olmasına rağmen ticari, iktisadi, sosyal, kültürel ve siyasi alanlarda dünyadan kopmayarak gelişmesini sürdürdüğünü ifade etti.

Başaran şunları kaydetti:

"Türkiye'nin de tam desteğiyle Kıbrıs Türk tarafı olarak ısrarla en kısa zamanda Kıbrıs'ta iki halkın cumhurbaşkanları arasında ucu açık olmayacak ve somut adımlar atılmasına olanak sağlayacak görüşmelerin yeniden başlamasını ve bir anlaşmaya varabilmek için son şans olarak görülen bu görüşmelerden artık bir neticeye varılmasını beklemekteyiz.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İzmir Başkonsolosluğu olarak Cumhuriyet'imizin 37. yıl dönümünü coşkuyla kutladığımız bu önemli günde, güçlü ve azimli halkımızın aydınlık geleceğe umutla bakmasında her zaman en büyük desteği aldığımız Türkiye Cumhuriyeti'ne, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, Kıbrıs Türk mücahidine ve gazilerimize sonsuz saygı ve minnetlerimizi sunar, vatan toprağını asil kanıyla sulamış, canlarını bu kutsal amaç uğruna gözlerini kırpmadan feda etmiş tüm şehitlerimizi, merhum Dr. Fazıl Küçük ve Rauf Raif Denktaş'ı rahmetle anarız."

