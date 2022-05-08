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İzmir'de kopan kaya parçası bir apartmanın duvarına zarar verdi

08.05.2022 04:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de kopan kaya parçası bir apartmanın duvarına zarar verdi

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde kopan kaya parçası bir apartmanın duvarına zarar verdi.

Turgutreis Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın duvarına yamaçtan kopan kaya parçası çarptı.

Apartman sakinlerinin haber vermesiyle binaya itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaya parçasının çarpması nedeniyle apartmanın birinci katında oturan Atakan Kaplayan'ın evinin bir odasının kullanılamaz hale geldiği belirlendi.

Atakan Kaplayan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, evine 6 ay önce taşındığını belirterek, "Oda boştu. Kedilerimizin yuvası vardı. Allah'tan onlar da yoktu." dedi.

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