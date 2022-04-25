İzmir'de köpeğe saldıran pitbull muhafaza altına alındı

İZMİR (AA) - İzmir'in Aliağa ilçesinde bir köpeğe saldıran pitbull, barınağa götürüldü.

Kazım Dirik Mahallesi'nde sahibi henüz öğrenilemeyen, ağızlıksız ve tasmasız gezdirildiği iddia edilen pitbull cinsi köpek, parka gelen başka bir vatandaşın Sibirya kurdu cinsi köpeğine saldırdı.

Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle pitbull cinsi köpek, basketbol sahasının içerisine kapatıldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Aliağa Belediyesi ekipleri, köpeği barınağa götürdü.

Polis ekipleri köpeğin sahibini bulmak çalışma başlattı.



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