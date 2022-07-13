İzmir'de "köpek" tartışmasında komşularını öldüren şüphelinin ağabeyi de tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Bayraklı ilçesinde sahipsiz köpekleri besleyen komşularıyla tartışmasının ardından aynı aileden 3 kişiyi öldüren şüphelinin tabancasının şarjöründe parmak izi bulunan ağabeyi de tutuklandı.

İzmir Bölge Kriminal Polis Laboratuvar Müdürlüğü, 10 Haziran'da, Yahya Köşek (61), eşi Meryem Köşek (57) ile kızları Funda Güçlü'yü (37) öldüren zanlı Ali İhsan K'nin olayda kullandığı tabancada yaptığı incelemeyi tamamlandı.

Tabancanın şarjöründe zanlının ağabeyi Mehmet K'nin parmak izi tespit edildi.

Savcılığın gözaltı talimatı üzerine şüpheli Mehmet K, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

- Olay

Orgeneral Nafiz Gürman Mahallesi'nde Ali İhsan K. ile sahipsiz köpekleri sokakta besleyen komşuları arasında kavga çıkmıştı. Evinden tabancasını alıp gelen Ali İhsan K, Yahya-Meryem Köşek çifti ile kızları Funda Güçlü'yü öldürmüştü.

Olayda darbedilen zanlının ağabeyi Mehmet K. ile komşuları Filiz Topaloğlu hastaneye kaldırılmıştı.

Olay yerinden kaçan ve polis ekiplerince yakalanan Ali İhsan K. ise tutuklanmıştı.



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