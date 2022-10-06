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İzmir'de köpek yüzünden çıkan tartışmada 1 kişinin yaralanmasına ilişkin 4 şüpheli yakalandı

06.10.2022 19:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de köpek yüzünden çıkan tartışmada 1 kişinin yaralanmasına ilişkin 4 şüpheli yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Karabağlar ilçesinde, bir kişinin parkta köpek yüzünden çıkan tartışmada cam şişesiyle yaralanmasına ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Uğur Mumcu Parkı'nda köpek gezdirdiği sırada çıkan tartışma sonucu Koray Yüksel'in (48) kırık cam şişesiyle yaralanması sonrası kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Görgü tanıklarının ifadesi ve çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin C.G, H.Ş, T.Y. ve K.K. olduğunu belirledi.

Zanlılar, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyete götürülen şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Öte yandan, Koray Yüksel'in hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Bahçelievler Mahallesi Uğur Mumcu Parkı'nda 4 Ekim'de, Koray Yüksel ile köpeklerine kötü davrandığı ileri sürülen grup arasında tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine Yüksel cam şişesiyle boğazından yaralamıştı.

Polis olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatmıştı.

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