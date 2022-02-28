İzmir'de kovalama sonucu durdurulan araçta 1 kilogram esrar ele geçirildi

İZMİR (AA) - İzmir'in Kiraz ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan ve Ödemiş ilçesinde durdurulan araçta 1 kilogram esrar ele geçirildi. 2 kişi gözaltına alındı.

Kiraz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, denetlemeler esnasında şüphe üzerine bir aracı durdurmak istedi. Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü, kaçmaya başladı.

Ekiplerce kovalanan araç, Ödemiş ilçesinde durduruldu.

Araçta yapılan aramada 1 kilogram kubar esrar ele geçiren ekipler, E.Ö. ve A.Ş'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.



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