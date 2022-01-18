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İzmir'de köylerdeki öğrenciler için tasarlanan "teknoloji otobüsü" yola çıktı

18.01.2022 15:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de köylerdeki öğrenciler için tasarlanan "teknoloji otobüsü" yola çıktı

İZMİR (AA) - İzmir'de İmam Hatipliler ve Mezunlar Derneği (İMHAD) üyeleri tarafından tasarlanan, mobil sporlardan model uçak yapımına kadar birçok alanda uygulamalı teknoloji eğitiminin verilebileceği mobil araç "İMHADBÜS" hizmete girdi.

Katip Çelebi Üniversitesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün desteğiyle tasarlanan İMHADBÜS'ün hizmete girmesi dolayısıyla Menderes Dereköy İlkokulu'nda tören düzenlendi.

Kuran-ı Kerim tilaveti, halk oyunları ve okçuluk gösterisinin sunulduğu törende konuşan Vali Yavuz Selim Köşger, kökleri üzerinde büyüyen, bir ayağı kendi değerlerinde sabit dururken diğer ayağıyla uzayda varlık gösterebilecek bir nesil arzuladıklarını söyledi.

Projede tasarlanan otobüsü temin eden Bursa Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise çok hayırlı bulduğu projenin eğitime önemli katkılar sunacağını belirtti.

Teknolojide değişim ve dönüşümün kaçınılmaz bir gerçek olduğunu dile getiren Aktaş, "Türkiye, gerçekten çok önemli misyonlar üstleniyor. Doğu Akdeniz'de, Libya'da, Orta Doğu'da, Afrika'da birçok noktada söz sahibi olan bir ülkeye gelindi. Bu kesinlikle kolay gerçekleşmiş bir şey değil. Tarımda domatesimizi, biberimizi üreteceğiz ama teknolojide de söz sahibi olmamız, icat yapmamız lazım. Bunu yapacak olan da çocuklarımız. Altyapılarını oluşturmamız lazım." ifadelerini kullandı.

Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse de teknolojiyle uğraşmanın da bir ibadet olduğunu belirterek, "Teknoloji ile ilgilenmek, Allah'ın kainatta var etmiş olduğu kuralları bulup maddeye uygulayarak hayatı kolaylaştırmak, insanlara hizmet götürmekten ibarettir." diye konuştu.

- Köy köy gezecek

İMHAD Başkanı Burhaneddin Kansızoğlu da 4 yıl önce hayalini kurdukları projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Köylerde yaşayan öğrencilere robotik eğitimler vermek için yola çıktıklarını dile getiren Kansızoğlu, şöyle konuştu:

"Amacımız dezavantajlı bölgelerde teknolojiye ulaşamayan, eğitim alamayan öğrencilerin ayağına gitmek. Türkiye'de emsali yok. İçerisinde mobil sporun olduğu, kodlama eğitimlerinin, model uçak yapımı ve uçuş eğitimlerinin olduğu tamamen gençlerin boş zamanlarını dolduracağı bir atölye çalışması olacak. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve MÜSİAD desteğiyle, Valiliğin himayesinde Katip Çelebi Üniversitesi ile koordineli şekilde yapacağımız eğitimlerde öğrencilerimize sertifika vereceğiz. Lise ve üniversite hayatlarında onlara çok güzel kazanımlar sunacağız."

Törene Demokrasi Üniversitesi Rektörü Bedriye Tunçbilek, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Mücahit Yentür, MÜSİAD İl Başkanı Başkanı Bilal Saygılı ve öğrenciler katıldı.

Açılış töreninin ardından Vali Köşger ve katılımcılar mobil eğitim aracında incelemelerde bulundu.

İMHADBÜS'ün belirlenen program kapsamında İzmir'deki köy okullarını gezeceği belirtildi.

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