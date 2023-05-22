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İzmir'de kumar oynarken yakalanan 118 kişiye para cezası kesildi

22.05.2023 09:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Bornova ilçesinde kumar oynarken yakalanan 118 kişiye, 478 bin 490 lira idari para cezası uygulandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Egemenlik ve Kayadibi mahallelerindeki işletmelerde kumar oynatıldığı ihbarına ilişkin çalışma başlattı.

İlçe jandarma ekiplerince adreslere düzenlenen baskında 118 kişi kumar oynarken yakalandı.

Kumar oynayan kişilere 478 bin 490 lira idari para cezası uygulandı.

Kumar oynamak için kullanılan malzemelere el konuldu, işletmeler mühürlendi.

Şüpheli Ö.T. hakkında "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" ve "mühür bozma" suçlarından adli işlem başlatıldı.

Ekiplerin, Ö.T'ye aynı suçtan daha önce 57 defa işlem yaptığı öğrenildi.

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İzmir Bornova kumar jandarma para cezası

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