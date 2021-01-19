YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmir'de kumar oynarken yakalanan 26 kişiye 130 bin lira ceza

İzmir'de kumar oynarken yakalanan 26 kişiye 130 bin lira ceza

19.01.2021 11:14 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de kumar oynarken yakalanan 26 kişiye 130 bin lira ceza

İZMİR (AA) - İzmir'de kumar oynarken suçüstü yakalanan 26 kişiye 130 bin 234 lira para cezası kesildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bornova ilçesi Naldöken Mahallesi'nde A.T'ye ait iş yerinde kumar oynatıldığı bilgisine ulaştı. Adrese gerçekleştirilen operasyonda, 26 kişi tombalayla kumar oynarken suçüstü yakalandı.

Şüphelilere, kumar oynamak ve sosyal mesafe kuralını ihlal etmek suçlarından 130 bin 234 lira ceza uygulandı.

Gözaltına alınan işletme sahibi A.T ile çalışanlar İ.Ç. ve İ.H.K, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Neslihan Atagül'den üzücü haber Neslihan Atagül'den üzücü haber
Alanyaspor, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 28. Türk takımıAlanyaspor, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 28. Türk takımı

İzmir Namaz Vakitleri 19 Ocak Salı

İmsak
06:53
Sabah
08:19
Öğle
13:27
İkindi
16:03
Akşam
18:25
Yatsı
19:46

İzmir Nöbetçi Eczaneler19 Ocak Salı

Esra Eczanesi
Aliaga
Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Ilıca Eczanesi
Balcova
Serap Eczanesi
Balcova
Karabenek Eczanesi
Bayindir
Beyza Eczanesi
Bayrakli
Güvercin Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Cezaevi firarisi narkotik polisine yakalandı

Cezaevi firarisi narkotik polisine yakalandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Samsunspor Başkanı Yıldırım ile taraftar arasında polemik

Samsunspor Başkanı Yıldırım ile taraftar arasında polemik

Beyaza bürünen üniversite kampüsünde kartpostallık görüntüler

Beyaza bürünen üniversite kampüsünde kartpostallık görüntüler

Trabzonspor, İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Diğer Haberler

Baharat ihracatı 200 milyon doları aştı

Baharat ihracatı 200 milyon doları aştı

Göztepe, teknik direktör Ünal Karaman'la prensip anlaşmasına vardı

Göztepe, teknik direktör Ünal Karaman'la prensip anlaşmasına vardı

Beydağ Barajı’na yılda 14.5 milyon metreküp can suyu

Beydağ Barajı’na yılda 14.5 milyon metreküp can suyu

Geri dönüştürülebilir atık toplama aracı Buca’nın mahallelerinde

Geri dönüştürülebilir atık toplama aracı Buca’nın mahallelerinde

İş dünyasında dijital dönüşüm

İş dünyasında dijital dönüşüm

İzmir'de evde çıkan yangında 1'i bebek 4 kişi dumandan etkilendi

İzmir'de evde çıkan yangında 1'i bebek 4 kişi dumandan etkilendi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.