İzmir'de kumar oynarken yakalanan 26 kişiye 130 bin lira ceza

İZMİR (AA) - İzmir'de kumar oynarken suçüstü yakalanan 26 kişiye 130 bin 234 lira para cezası kesildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bornova ilçesi Naldöken Mahallesi'nde A.T'ye ait iş yerinde kumar oynatıldığı bilgisine ulaştı. Adrese gerçekleştirilen operasyonda, 26 kişi tombalayla kumar oynarken suçüstü yakalandı.
Şüphelilere, kumar oynamak ve sosyal mesafe kuralını ihlal etmek suçlarından 130 bin 234 lira ceza uygulandı.
Gözaltına alınan işletme sahibi A.T ile çalışanlar İ.Ç. ve İ.H.K, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.