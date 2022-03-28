İzmir'de kumar oynarken yakalanan 78 kişiye para cezası kesildi

İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesinde kumarhaneye dönüştürülen depoda kumar oynarken yakalanan 78 kişiye 141 bin 882 lira ceza uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gökdere Mahallesi'nde depoda kumar oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

İl Jandarma ve Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 26 Mart'ta adrese düzenlediği baskında kumar oynayan 78 kişiyi suçüstü yakaladı.

Bu kişilere 141 bin 882 lira idari para cezası uygulandı.

Depo, mühürlenirken içindeki malzemelere de el konuldu.

Depo sahibi A.K. hakkında "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem başlatıldı.



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