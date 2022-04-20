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İzmir'de kumar oynayan 185 kişi suçüstü yakalandı

20.04.2022 01:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de kumar oynayan 185 kişi suçüstü yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesinde sendika ve vakıf binası görünümlü mekanda kumar oynarken suçüstü yakalanan 185 kişiye 336 bin 515 lira idari para cezası uygulandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ve Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Naldöken Mahallesi Ankara Caddesi yan yolundaki "Ege Genel İş Sendikası", "Biz Lokanta ve Seyyar Yemek Çalışan İşçileri Sendikası" ile "Yeni Nesile Eğitim ve Yardım Vakfı" tabelaları bulunan mekanlarda kumar oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Kumar oynatılan mekanlara baskın düzenleyen ve çağrılara rağmen açılmayan kapalı kapıları "koçbaşı" ile açmaya çalışan ekipler, çabalarının sonuçsuz kalması üzerine duvarları yıkarak içeri girdi.

Operasyonda, gizli geçitlerle birbirine bağlı üç mekanda 185 kişi tombala ve kumar oynarken suçüstü yakalandı.

Kumar oynayan kişilere toplam 336 bin 515 lira idari para cezası uygulanırken, 5 kişi hakkında "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçlamasıyla adli işlem başlatıldı.

Jandarma ekipleri ifadeler doğrultusunda, bir otomobilde yaptıkları aramada ise tombala malzemeleri, asit, sigara ve 2 tabanca ele geçirdi.

Öte yandan, kumar malzemelerinin köpükten yapıldığı ve baskın esnasında asitle dökülerek yok edilmeye çalışıldığı tespit edildi.

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