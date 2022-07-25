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İzmir'de kumar oynayan 82 kişiye 149 bin lira ceza uygulandı

25.07.2022 09:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de kumar oynayan 82 kişiye 149 bin lira ceza uygulandı

İzmir'de kumar oynayan 82 kişiye 149 bin lira ceza uygulandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesinde, kumar oynayan 82 kişiye 149 bin lira para cezası kesildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Beşyol ve Gökdere mahallelerindeki 2 ayrı kahvehanede kumar oynatıldığı bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Belirtilen adreslere baskın yapan jandarma ekipleri, kumar oynadığı belirlenen 82 kişiye 149 bin lira ceza uyguladı. Kahvehaneleri işleten İ.A. ve Ö.T. hakkında ise "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçundan işlem yapıldı.

Öte yandan çeşitli suçlardan aranan 3 kişi ile üzerinde 15 gram esrar bulunan 1 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de kumar oynayan 82 kişiye 149 bin lira ceza uygulandı

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