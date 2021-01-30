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İzmir'de kuruyemiş fabrikasında yangın çıktı

30.01.2021 09:22 | Son Güncelleme:
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İzmir'de kuruyemiş fabrikasında yangın çıktı

İZMİR (AA) - İzmir'in Dikili ilçesinde kuruyemiş fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Alınan bilgiye göre, Kabakum Mahallesi'ndeki bir kuruyemiş fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çalışanların fark ettiği yangın, itfaiyeye bildirildi.

Yangına Dikili'nin yanı sıra çevre ilçelerden de itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alevlerin fabrikanın tamamını sardığı görülürken, yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Öte yandan, fabrika yetkilileri, basın mensuplarının görüntü almasını engellemeye çalıştı.

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