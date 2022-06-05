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İzmir'de kuyumcu dükkanındaki soygun girişimi güvenlik kamerasında

05.06.2022 15:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de kuyumcu dükkanındaki soygun girişimi güvenlik kamerasında

İZMİR (AA) - İzmir'in Gaziemir ilçesinde kuyumcu dükkanındaki soygun girişimi güvenlik kamerasına yansıdı.

Gazi Mahallesi Önder Caddesi üzerinde bulunan kuyumcu dükkanına dün öğle saatlerinde başında motosiklet kaskı, elinde tabanca ve poşet bulunan kişi girdi.

Kadın çalışana silah doğrultan şüpheli, elindeki poşeti açtı.

Korkan kadının çekmeceyi açamaması ve elindeki telefonu göstermesi sonrası şüpheli, iş yerinden çıkarak uzaklaştı.

Polisin hakkında şikayet başvurusunda bulunulan şüphelinin yakalanması için çalışmaları sürüyor.

İş yerindeki güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde soygun girişimi yer alıyor.

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