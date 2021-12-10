YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmir'de kuyumcu soygunu sırasında bir kişiyi yaralayan şüpheli yakalandı

İzmir'de kuyumcu soygunu sırasında bir kişiyi yaralayan şüpheli yakalandı

10.12.2021 18:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de kuyumcu soygunu sırasında bir kişiyi yaralayan şüpheli yakalandı

İzmir'de kuyumcu soygunu sırasında bir kişiyi yaralayan şüpheli yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Gaziemir ilçesinde kuyumcu dükkanına girerek 6 bileziği çalan ve 1 çalışanı yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

Atıfbey Mahallesi'ndeki bir kuyumcu dükkanına giren Ö.A, tezgahın arkasında çalışan personel Ahmet Taylan'a tabancayla ateş etti.

Boynundan yaralanan Taylan yere düştüğü sırada şüpheli Ö.A, vitrindeki 6 bileziği alıp dükkandan kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı Taylan, Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Gaziemir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler de bölgede inceleme başlattı.

Olay yerindeki kamera görüntülerini izleyen ve görgü tanıklarının ifadelerinden yararlanan ekipler, Ö.A'yı kuyumcudan yaklaşık 500 metre uzakta altınlarla yakaladı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER"Dünyanın en güzel bireyi geliyor!""Dünyanın en güzel bireyi geliyor!"
PARTNERKöprüde 'evet' dedi: Hala şoktayım!Köprüde 'evet' dedi: Hala şoktayım!
Libya'dan gelen yolcu gemisi, İzmir'de çarşıları hareketlendirdiLibya'dan gelen yolcu gemisi, İzmir'de çarşıları hareketlendirdi
Anahtar Kelimeler:
Kuyumcu

İzmir Namaz Vakitleri 10 Aralık Cuma

İmsak
06:43
Sabah
08:11
Öğle
13:09
İkindi
15:37
Akşam
17:58
Yatsı
19:20

İzmir Nöbetçi Eczaneler10 Aralık Cuma

Esenler Eczanesi
Aliaga
Esenler Eczanesi
Aliaga
Esenler Eczanesi
Balcova
Esenler Eczanesi
Balcova
Esenler Eczanesi
Bayindir
Esenler Eczanesi
Bayrakli
Esenler Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Samsunspor'un kaptanı Yasin Öztekin: "Samsunspor'un hedefi her zaman şampiyonluktur"

Samsunspor'un kaptanı Yasin Öztekin: "Samsunspor'un hedefi her zaman şampiyonluktur"

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman'dan Beşiktaş maçı yorumu:

Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman'dan Beşiktaş maçı yorumu:

Sivasspor'da Galatasaray mesaisi başladı

Sivasspor'da Galatasaray mesaisi başladı

GÜNCELLEME - Antalya'da üniversite öğrencisi kaldığı yurdun aşçısı tarafından öldürüldü

GÜNCELLEME - Antalya'da üniversite öğrencisi kaldığı yurdun aşçısı tarafından öldürüldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.