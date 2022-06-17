İzmir'de kuyumcuyu soymaya çalışan 4 kişi tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Kınık ilçesinde kuyumcu dükkanını soyma girişiminde bulunan 4 şüpheli tutuklandı.

Aşağı Mahalle'de 13 Haziran'da kuyumcu dükkanını soymaya çalışan Ö.S, F.K, H.A. ve O.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, olay sırasında açılan ateş sonucu parmağından yaralanan kuyumcu çalışanı G.S. tedavisinin ardından taburcu edildi.

- Olay

Aşağı Mahalle'de 13 Haziran'da bir kuyumcuya gelen maskeli 3 kişi, çalışandan altınları vermesini istemiş, soygunculara direnen G.S. açılan ateş sonucu parmağından yaralanmış, şüpheliler kaçmıştı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kuyumcuya gelen 3 şüpheli ile onları dışarıda bekleyen 1 kişiyi Menemen ve Manisa'da yakalamıştı.



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