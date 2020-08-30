YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmir'de madde bağımlısı tarafından bıçaklanarak öldürülen gencin cenazesi defnedildi

İzmir'de madde bağımlısı tarafından bıçaklanarak öldürülen gencin cenazesi defnedildi

İZMİR HABERLERİ  | 30.08.2020 13:55 | Son Güncelleme

İzmir'de madde bağımlısı tarafından bıçaklanarak öldürülen gencin cenazesi defnedildi

İZMİR (AA) - İzmir'de 18 Ağustos'ta gasp girişiminde bulunan madde bağımlısı tarafından bıçaklanarak yaralanan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden gencin cenazesi toprağa verildi.

Dün Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesindeki yaşam savaşını yitiren Doğancan Kalkan (27) için taraftarı olduğu Göztepe'nin sahası Gürsel Aksel Stadyumu'nda tören düzenlendi.

Göztepe taraftarlarının da katıldığı törende gencin yakınları gözyaşı döktü.

Kalkan'ın cenazesi, daha sonra Eski Bornova Mezarlığı'nda defnedildi.

Bornova Malazgirt İlkokulu yakınlarında 18 Ağustos'ta gasp girişiminde bulunan madde bağımlısı M.A.G. tarafından bıçaklanan Kalkan, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alınmış, dün hayatını kaybetmişti. Gözaltına alınan M.A.G. sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Mehmet Ceyhan açıkladı! Anne sütü koronavirüse karşı etkili mi?Mehmet Ceyhan açıkladı! Anne sütü koronavirüse karşı etkili mi?
Organ nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybettiOrgan nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybetti
En Çok Okunan Yerel Haberler
Önce kameralara yakalandı sonra polise
Önce kameralara yakalandı sonra polise
Erciş Belediyesinden parke taşı döşeme çalışması
Erciş Belediyesinden parke taşı döşeme çalışması
Bafra jandarma komutanı terfi etti
Bafra jandarma komutanı terfi etti
Van Gölü sahilin sinema keyfi
Van Gölü sahilin sinema keyfi
Denizli’de trafik kazası: 1 ölü
Denizli’de trafik kazası: 1 ölü
CHP İzmir İl Başkanı Yücel'den gazetecilerin CHP kongresinde darbedilmesine ilişkin açıklama:
CHP İzmir İl Başkanı Yücel'den gazetecilerin CHP kongresinde darbedilmesine ilişkin açıklama:

İzmir Namaz Vakitleri 30 Ağustos Pazar

İmsak
05:06
Sabah
06:32
Öğle
13:17
İkindi
16:57
Akşam
19:52
Yatsı
21:13

İzmir Nöbetçi Eczaneler30 Ağustos Pazar

Aliağa Eczanesi
Aliaga
Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Şifa Eczanesi
Balcova
Yeni Umut Eczanesi
Balcova
Bayındır Eczanesi
Bayindir
Canan Açık Eczanesi
Bayrakli
Özgül Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Genç şarkıcı Serra Arres’ten akustik müjdesi
Genç şarkıcı Serra Arres’ten akustik müjdesi
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Konak’ın sokaklarına 7 ayda 3 bin 800 ton asfalt
Konak’ın sokaklarına 7 ayda 3 bin 800 ton asfalt
Urla ve Çeşme’ye yat limanı yatırımı müjdesi
Urla ve Çeşme’ye yat limanı yatırımı müjdesi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.