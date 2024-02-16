İzmir’de makas atarak trafiği tehlikeye atan sürücü yakalandı

Gözaltına alınan sürücü, acelesi olduğu için şerit ihlali yaparak makas attığını itiraf etti.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan sanal devriye faaliyetleri kapsamında, sosyal medyada yayılan bir görüntüde, 35 HD 591 plakalı aracın Ankara Caddesi üzerinde birbiri ardına şerit ihlali yaptığı ve trafiği tehlikeye düşürdüğü tespit edildi. Yürütülen çalışma kapsamında, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipleri, araç sürücüsünü tespit etti. Trafiği tehlikeye atarak şerit ihlali yapan sürücü T.D., polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

ACELESİ VARMIŞ

Polisteki ilk ifadesinde T.D.’nin, görüntüdeki aracı kendisinin kullandığını, acelesi olduğunu ve bu nedenle birbiri adına şerit ihlali (makas atma) yaptığını söylediği öğrenildi. Sürücüye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmek (makas atma) ve trafik kural ve yasaklarına uymamak maddelerinden cezai işlem uygulanırken, T.D., adli işlem yapılmak üzere Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

