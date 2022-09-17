YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmir'de makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

İzmir'de makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

17.09.2022 18:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

İzmir'de makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

İZMİR (AA) - İzmir'in Gaziemir ilçesinde bir otomobilde başlayıp makilik alana sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Zafer Mahallesi mevkisindeki arazide incir toplayan E.S'nin otomobilinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede makilik alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Orman Bölge Müdürlüğü ile İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü, bölgede soğutma çalışmaları başlatıldı.

Otomobilindeki alevleri söndürmek isterken hafif yaralanan E.S, tedavi altına alındı.

İzmir'de makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakan Kasapoğlu, İzmir Gençlik ve Yatırım Değerlendirme Toplantısı'na katıldıBakan Kasapoğlu, İzmir Gençlik ve Yatırım Değerlendirme Toplantısı'na katıldı
Erciyes'e tırmanan dağcı, üzerine kaya düşmesi sonucu öldüErciyes'e tırmanan dağcı, üzerine kaya düşmesi sonucu öldü
Kocaeli'de kayalıklardan düşen kişi öldüKocaeli'de kayalıklardan düşen kişi öldü
Anahtar Kelimeler:
yangın

İzmir Namaz Vakitleri 19 Eylül Pazartesi

İmsak
05:27
Sabah
06:49
Öğle
13:10
İkindi
16:39
Akşam
19:22
Yatsı
20:39
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

5 yıl önce kaybetti! Bulduğu yere kendisi bile inanamadı

5 yıl önce kaybetti! Bulduğu yere kendisi bile inanamadı

Kral kehaneti gündem oldu! “Annesinden bir yıl daha uzun...”

Kral kehaneti gündem oldu! “Annesinden bir yıl daha uzun...”

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Üstünü çıkarttı! Yarı çıplak ayna karşısına geçti

Üstünü çıkarttı! Yarı çıplak ayna karşısına geçti

Şoke eden e-posta! ''Ödeme istiyorsan yapman gereken...''

Şoke eden e-posta! ''Ödeme istiyorsan yapman gereken...''

Acısız, ağrısız, kısa sürede yok ediyor! Bebek gibi bir cilt için...

Acısız, ağrısız, kısa sürede yok ediyor! Bebek gibi bir cilt için...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.