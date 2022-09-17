İzmir'de makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

İZMİR (AA) - İzmir'in Gaziemir ilçesinde bir otomobilde başlayıp makilik alana sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Zafer Mahallesi mevkisindeki arazide incir toplayan E.S'nin otomobilinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede makilik alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Orman Bölge Müdürlüğü ile İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü, bölgede soğutma çalışmaları başlatıldı.

Otomobilindeki alevleri söndürmek isterken hafif yaralanan E.S, tedavi altına alındı.

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