İzmir'de makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

İZMİR (AA) - İzmir'in Kiraz ilçesinde makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Umurcalı Mahallesi'ndeki makilik alandaki yangın ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 helikopter 4 arazöz, 5 su tankeri, 2 dozer ve 4 yer ekibi yönlendirdi.

Havadan ve karadan yangına müdahale eden ekiplerin, alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.



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