YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmir'de makilik alanda yangın çıktı

İzmir'de makilik alanda yangın çıktı

18.06.2022 15:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de makilik alanda yangın çıktı

İZMİR (AA) - İzmir'in Foça ilçesinde makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Ilıpınar At Çiftliği civarındaki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlere müdahale için bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 4 helikopter ile 20 arazöz sevk edildi.

Rüzgarın etkili olduğu bölgedeki yangının kontrol altına alınmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Temel Karamollaoğlu, İzmir'de muhtarlar toplantısında konuştu:Temel Karamollaoğlu, İzmir'de muhtarlar toplantısında konuştu:
Eski MHP Diyarbakır İl Başkanı Kayaalp tutuklandıEski MHP Diyarbakır İl Başkanı Kayaalp tutuklandı
Kılıçdaroğlu, İzmir'de esnafa seslendi:Kılıçdaroğlu, İzmir'de esnafa seslendi:
Anahtar Kelimeler:
yangın İzmir

İzmir Namaz Vakitleri 18 Haziran Cumartesi

İmsak
03:50
Sabah
05:40
Öğle
13:18
İkindi
17:12
Akşam
20:45
Yatsı
22:27

İzmir Nöbetçi Eczaneler18 Haziran Cumartesi

Edikli Eczanesi
Aliaga
Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Evin Eczanesi
Balcova
Element Eczanesi
Balcova
Sağlık Eczanesi
Bayindir
Kızıl Eczanesi
Bayrakli
Mahur Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Orta Doğu’nun en eski müzesi: Kahire Mısır Müzesi

Orta Doğu’nun en eski müzesi: Kahire Mısır Müzesi

20 yaşındaki annenin ölümü kahretti

20 yaşındaki annenin ölümü kahretti

Dünyaca ünlü parfümlerin en yakın ve ekonomik muadillerini keşfedin

Dünyaca ünlü parfümlerin en yakın ve ekonomik muadillerini keşfedin

Penis boylarını derecelendiriyor! “En iyisini arıyorum”

Penis boylarını derecelendiriyor! “En iyisini arıyorum”

En sıcak gün! Güneşi gören plajlara koştu

En sıcak gün! Güneşi gören plajlara koştu

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.