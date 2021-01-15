YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmir'de masaj salonlarına yönelik fuhuş operasyonunda 10 kişi tutuklandı

İzmir'de masaj salonlarına yönelik fuhuş operasyonunda 10 kişi tutuklandı

15.01.2021 09:58 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de masaj salonlarına yönelik fuhuş operasyonunda 10 kişi tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir'de Kovid-19 sürecinde kapatılmalarına rağmen gizlice müşteri alındığı ve fuhuş yaptırıldığı tespit edilen 3 masaj salonuna düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 10'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde Kovid-19 tedbirleri kapsamında kapatılan masaj salonlarına müşteri alındığı bilgisine ulaştı.

Takip çalışması sonucu masaj salonlarına sokak başlarına gözcüler yerleştirilerek gizlice müşteri alındığı, kadınlara fuhuş yaptırıldığı, sokağa çıkma kısıtlaması olmayan yabancı uyruklu kadınların da müşterilere gönderilerek fuhuş yaptırıldığı tespit edildi.

Polis ekiplerince 3 masaj salonuna ve zanlıların ikametlerine düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. İş yerlerinde yabancı ve Türk uyruklu çok sayıda kadın olduğu da belirlendi.

Operasyonda, 2 bilgisayar, müşteri temininde kullanıldığı düşünülen çok sayıda sim kart, 3 hard disk, 1 tablet, 1 tabanca ve 59 mermi ele geçirildi.

Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü isim Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in pozunu böyle ti'ye aldı! Ünlü isim Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in pozunu böyle ti'ye aldı!
İzmir'de panik anları! Kötü haber geldiİzmir'de panik anları! Kötü haber geldi

İzmir Namaz Vakitleri 15 Ocak Cuma

İmsak
06:54
Sabah
08:20
Öğle
13:26
İkindi
15:59
Akşam
18:21
Yatsı
19:42

İzmir Nöbetçi Eczaneler15 Ocak Cuma

Bilgin Eczanesi
Aliaga
Yazal Eczanesi
Aliaga
Akarsu Eczanesi
Balcova
Akyürek Eczanesi
Balcova
Hayat Eczanesi
Bayindir
Nil Eczanesi
Bayrakli
Sapmaz Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Yaralı kedi için seferber oldular

Yaralı kedi için seferber oldular

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bulut ve meclis üyelerinden Destici’ye ziyaret

Bulut ve meclis üyelerinden Destici’ye ziyaret

Elindeki demir yüksek gerilim hattına temas eden usta ağır yaralandı

Elindeki demir yüksek gerilim hattına temas eden usta ağır yaralandı

Diyarbakır’da bir ilçede daha pozitif vaka sayısı sıfırlandı

Diyarbakır’da bir ilçede daha pozitif vaka sayısı sıfırlandı

Diğer Haberler

Altınordu, Kenan Fakılı ile profesyonel sözleşme imzaladı

Altınordu, Kenan Fakılı ile profesyonel sözleşme imzaladı

Aliağa’da bir yıllık asayiş raporu: Suç oranlarında düşüş var

Aliağa’da bir yıllık asayiş raporu: Suç oranlarında düşüş var

Altay, Mehmet Erdem Uğurlu ile sözleşme imzaladı

Altay, Mehmet Erdem Uğurlu ile sözleşme imzaladı

Altay, Deniz Kadah'ı transfer etti

Altay, Deniz Kadah'ı transfer etti

Cam parçaları gözüne saplanan çocuk, başarılı ameliyatla sağlığına kavuştu

Cam parçaları gözüne saplanan çocuk, başarılı ameliyatla sağlığına kavuştu

Aliağa’da ortak kullanım alanları dezenfekte ediliyor

Aliağa’da ortak kullanım alanları dezenfekte ediliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.