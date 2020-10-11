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İzmir'de "maske" uyarısında bulunan doktoru darbettiği öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı

İZMİR HABERLERİ  | 11.10.2020 10:20 | Son Güncelleme

İzmir'de "maske" uyarısında bulunan doktoru darbettiği öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı

İZMİR (AA) - İzmir'de acil serviste yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle maske takmaları gerektiğini söyleyen doktoru darbedip bıçakla tehdit ettiği iddia edilen biri kadın 2 kişi gözaltına alındı.

Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesinin acil servisine kalp rahatsızlığı nedeniyle G.B'nin tedavisinin ardından doktor M.B, maske uyarısında bulundu.

Uyarı nedeniyle hasta yakını Ö.Ş. ile doktor M.B. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine hastane polisi olaya müdahale etti. M.B, Ö.Ş'nin kendisini darbedip bıçak çektiği iddiasıyla şikayetçi oldu.

Hastaneye gelen ekipler, G.B. ve Ö.Ş'yi gözaltına aldı.

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