İzmir’de “Mavi Ay” seyirlik manzara oluşturdu

Aynı takvim ayı içerisinde Dolunay evresinin ikinci defa meydana gelmesi ile oluşan "Süper Mavi Ay" kendisini gösterdi. Normalden yüzde 16 daha parlak ve yüzde 14 daha büyük olarak görüntülenen ’Mavi Ay’ İzmir’de de kartpostallık görüntüler oluşturdu. İzmir’in simgelerinden olan Saat Kulesi ve Tarih Asansör ile birlikte görüntülenen doğa olayı, şehrin birçok noktasından izlenebildi. Ailesi ile eşsiz manzarayı izlemek için Tarih Asansöre geldiğini ifade eden Mehmet Karataş, “Hem Tarihi Asansörün manzarasını hem de Mavi Ay’ın manzarasının keyfini çıkarmak için ailem ile birlikte buraya geldim. Saat 04.30 sıralarında en iyi manzarayı yakalamaya çalışacağız” ifadelerini kullandı.

“EŞSİZ DOĞA OLAYINI EN İYİ ŞEKİLDE GÖRÜNTÜLEMEK İSTİYORUM”

Yurtdışından tatile İzmir’e geldiğini belirten Melih Halimoğlu, “İnternette gezinirken Mavi Ay’ın bu gece görüneceğini öğrendim. Ailemi ve ekipmanlarımı alıp, İzmir’in bu güzel manzarası eşliğinde Mavi Ay’ı görüntülemek için erkenden yerimi aldım. Saat 04.30 sıralarında en güzel şekilde görüneceğini düşünüyorum. Ben de fotoğraf makinem ile eşsiz doğa olayını görüntülemek istiyorum” dedi.

