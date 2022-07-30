İzmir'de metruk binada bir kişiyi bıçakla öldüren zanlı tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Karabağlar ilçesinde metruk binada bir kişiyi bıçakla öldüren zanlı tutuklandı.

Ordu Caddesi'ndeki olayın ardından gözaltına alınan E.K'nin emniyetteki işlemi tamamlandı.

E.K. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Karabağlar ilçesinde metruk bir binada 28 Temmuz'da E.K, aralarında çıkan kavgada Kenan Yılmaz'ı bıçakla öldürmüştü. E.K, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.



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