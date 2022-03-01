İzmir'de meydana gelen trafik kazasında 2 polis memuru yaralandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde polis aracının kaza yapması sonucu biri kadın, 2 polis memuru yaralandı.

Oğuzlar Mahallesi'nde devriye görevini yürüten 35 A 81372 plakalı polis aracı, Gaziler Caddesi'nde refüjdeki ağaca çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif yaralanan ve olay yerinde ilk müdahalesi yapılan 1'i kadın 2 polis memuru, İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kontrollü sağlanan araç trafiği, aracın kaldırılması ve belediye ekiplerinin yaptığı temizliğin ardından normale döndü.



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