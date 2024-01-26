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İzmir'de motosiklet hırsızlığı iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

AA AA
26.01.2024 10:59 | Son Güncelleme:
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İzmir'de motosiklet çaldıkları öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı.

Bornova ilçesinde park halindeki iki motosiklet 16 Ocak'ta sabaha karşı çalındı. Bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, 4 şüphelinin kimliklerini belirledi.

Şüpheliler, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. İşlemin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bulunan motosikletler, sahiplerine teslim edildi.

Güvenlik kamerası görüntülerine şüphelilerin yan yana park halindeki iki motosikleti çalmaları yansıdı.

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Bornova güvenlik kamerası

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